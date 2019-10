Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Ida Paltano: «Era un’altra persona, ha sporcato la storia con una bugia»

“Per come sono andate le cose mi sento un po’ un idiota”, Riccardo Guarnieri, cavaliere di “Uomini e donne” del trono over ha cercato di riconquistare la sua ex, Ida Platano. Riccardo le ha scritto una lettera, poi l’è andata a trovare a Brescia, ma tornati in studio la dama ha decretato la fine delle sue speranze.

Dopo il viaggio lei le aveva mandato dei messaggi: “Mi sono aggrappato a quel gesto, ho apprezzato che mi abbia cercato – ha spiegato al “Magazine di Uomini e donne” - Poi, però, quando l'ho rivista in trasmissione mi sono ritrovato davanti un'altra persona. Mi ha mandato più volte il buongiorno, ha mostrato un interesse nei miei confronti che una persona non presa, non innamorata di solito non ha. In puntata aveva un'altra espressione, sembrava molto agguerrita nei miei confronti”.

In puntata inoltre ha scoperto che Ida aveva contattato Armando: “Non sarebbe cambiato niente se me lo avesse detto, eravamo già in alto mare, ma scoprirlo in puntata mi ha ferito moltissimo”.

Non si pente di niente (“Non mi pento assolutamente di quello che ho fatto per lei, rileggerei e riscriverei quella lettera mille volte, ma lei non doveva sporcare la nostra storia con una bugia”) e se tornasse sui suoi passi non la respingerebbe: “Io a oggi non ho le idee chiare, ma basterebbe una sua telefonata…”.

Ultimo aggiornamento: 23:28

