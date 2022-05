Uomini e donne, volano coltelli tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Lei sabato sarà a Verissimo

Amore ritrovato tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano? All'inizio sembrava di sì, ora invece è tutto cambiato. In questi mesi i due si sono trovati nello studio di Canale 5 a Uomini e donne e sin da subito lui ha cercato di avere dei contatti. Prima sguardi e parole, poi balli romantici e lacrime. A questo punto, in tanti hanno pensato che in effetti ci fosse la possibilità di riaprire le porte. Ma non è così.

APPROFONDIMENTI SU INSTAGRAM Maneskin, Victoria De Angelis nuda tra i fiori: l'ultimo scatto... IL MATRIMONIO Giorgia Palmas e Filippo Magnini, le nozze in chiesa: «Che... LA FESTA Barbara D'Urso, che party per i 65 anni. Da Valeria Marini a... LECCE Vacanza salentina per Gianluca Vialli: pranzo a base di pesce in...

Il Guarnieri ha cercato in tutti i modi di attirare l’attenzione di Platano. Addirittura dopo aver dichiarato il suo interesse per Gloria, era scoppiato in lacrime ascoltando una canzone che ricordava la loro storia d’amore. Questa per Ida, ancora molto presa da lui, ha rappresentato un invito a ricostruire tutto. Infatti, è uscita dallo studio per cercarlo. Dopo un romantico ballo al centro studio, la dama bresciana ha finalmente confermato la sua propensione a ricominciare.

Da parte di Riccardo, sebbene tutti in studio cercassero di convincerlo a parlare, non c’è stata alcuna conferma, anzi solo tanti giri di parole. Nonostante ciò, Ida ha accettato di uscire con lui per una cena, quella stessa sera.

Nella puntata di oggi, raccontano com’è andata e i toni si sono accesi immediatamente. La parrucchiera bresciana approda in studio fuori di sé e inizia a raccontare la sua versione dei fatti: si è sentita rifiutata (per l’ennesima volta) da lui. Pare che durante questa uscita Guarnieri si sia mostrato soddisfatto nel vedere Ida aprirsi sui suoi sentimenti. Al contrario, il cavaliere tarantino non si sarebbe espresso. Questo suo tentennare e i vari rifiuti di avvicinamento, hanno provocato l'ira della Platano: «Pensavo di trovare una persona diversa. Secondo te, ci sono le basi per ricominciare?», dichiara il Guarnieri in studio. A questo punto, Platano racconta alcuni dettagli della cena che l’avrebbero portata ad avere questa dura reazione: «Mi hai detto ‘resta con i piedi per terra’. Mi hai detto ‘non ti avrei mai baciata, perché non sei una novità’. Hai fatto in quel modo solo per farti vedere. Mi hai detto al telefono ‘non me ne frega un ca..o di quello che senti'».

Anche Tina Cipollari è intervenuta: «È veramente un peccato Ida che tu ancora oggi ti stia dannando per quest’uomo. Riccardo sei un farabutto. Conoscendo un po’ il carattere di questa donna: ma per quale motivo ti sei messo a piangere? E la canzone… e l’hai stuzzicata in mille modi… Questa donna si fa questo film: ora stasera usciamo sicuramente ci sarà un inizio di qualcosa. E invece tu cosa hai fatto? Oltre che screditarla, l’hai ripudiata come hai fatto in passato. Lei non è cambiata lo sai perché? Perché si è ritrovata lo stesso farabutto di due anni fa»

Maria De Filippi fa notare che Ida non sta bene, visto che sta tremando mentre urla. Ma Riccardo resta indifferente alla cosa, accusandola di non essere cambiata. «Ida questo è l’ultimo spazio, stop. Tu sei bravissima a raccontare. Che vergogna dopo due anni». Anche Gianni Sperti interviene per fargli notare che piangendo per i ricordi della loro storia d’amore fa capire di provare ancora forti sentimenti per lei.

Stesso discorso lo fa anche Maria, che avrebbe voluto capire il motivo per cui Riccardo si è più volte avvicinato a Ida in queste settimane, illudendola. Da parte sua non arrivano risposte concrete, anzi ammette di essere anche indifferente a ciò che prova ora la Platano. A breve Ida Platano andrà a Verissimo e questo crea ancora più dubbi su tutto ciò che sta succedendo.