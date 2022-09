Totti (ancora) a cena con Noemi Bocchi, e con Ilary verso la separazione consensuale: «Niente interviste e nuova casa per la Blasi e i figli»

La strategia pensata inizialmente era completamente diversa. Francesco Totti e Noemi Bocchi non si sarebbero dovuti far vedere insieme fino alla firma della separazione dell'ex capitano giallorosso da Ilary Blasi. Ma i piani sono saltati. La voglia di stare insieme, anche se circondati da amici, era troppa. Così anche stavolta come è accaduto a roma e a Sabaudia i due (presunti) amanti sono andati a cena insieme. Francesco e Noemi entrano e escono dal locale di Terracina, lo stesso in cui anadava sempre con l'ex moglie, in momenti diversi e con amici al seguito, ma certo non sembra proprio una casualità.

Totti e Ilary tornano a vivere insieme (aspettando la separazione) nella mega villa dell'Eur

Totti e Noemi, di nuovo insieme a cena

A paparazzarli è stato Chi. L'accorgimento è lo stesso adottato allo stadio: vicini ma seduti a qualche fila di distanza, a Montecarlo dove erano nella stessa vasca idromassaggio ma con una persona di mezzo e anche al Circeo, dove Totti entrava e usciva dal residence della Bocchi senza mai farsi vedere con lei.

E i fan della coppia Totti-Blasi rassegnati ormai all'inevitabile tragico The End si chiedono il perché il pupone stia facendo tutti questi passi falsi. In vista di una separazione che sembrava potesse essere consesuale perché rischiare di mandare tutto all'aria facendola virare verso una giudiziale e facendo adirare l'ex moglie solo per vedere ogni tanto l'amante. Non sarebbe stato piu' sensato aspettare che le acque si fossero placate?

Gli avvocati a lavoro

Gli avvocati sono a lavoro, e che avvocati. Per Ilary c'è Alessandro Simeone, e per l'ex attaccante Antonio Conte e Annamaria Bernardini De Pace da qualche giorno entrata nella crew. Possibile i legali non fermino queste azioni no sense del pupone? Ma dall'entourage filtrano le risposte a questi quesiti. Secondo quanto si apprende pare che Ilary abbia avuto in passato, una "distrazione", ecco che quindi la partita finirebbe in pareggio. Ed ecco perché quindi si potrebbe sempre optare per una consensuale. Almeno questo è quello che sicuramente spera Totti, per lui ma anche e soprattutto per il bene dei figli.

Totti e Ilary «separati in casa già un anno», le rivelazioni degli amici (e lui convoca a Sabaudia il super avvocato)

Verso una separazione consensuale

Stando a fonti certe, come riporta il settimanale di Alfonso signorini, «l'accordo di pace tra Totti e Ilary sarebbe sempre piu' vicino. Nessuno dei due rilascerebbe interviste televisive o sui giornali per parlare della separazione: Ilary avrebbe già una seconda casa intestata ai figli dove andare a vivere e un sostanzioso assegno economico».

Lo sfogo di Totti: «Se Ilary avesse fatto qualcosa in più non mi sarei mai allontanato». Intanto Isabel inizia scuola: le foto della mamma

Sarebbe questa la fine di un libro di una grande storia d'amore di cui si è già scritto tantissimo. A questo punto Totti sarebbe libero di frequentare Noemi alla luce del sole, senza cappellini con visiera né amici di mezzo. La spiegazione sarebbe a questo punto che i due "amanti" inizialmente erano solo amici e una volta firmata la separazione sarebbero diventati qualcosa di piu'.

Freni tirati con Ilary

Ma questa ostentazione senza troppi freni dell'ex re di Roma probabilmente non è andata giu' alla ex moglie, che ha provato a difenderlo anche in tv smentendo le voci di crisi e tradimenti che già circolavano da marzo. Probabilmente difficile da accettare per Ilary di essere sotituita così in un battito di ciglia pubblicamente e platealmente. Certo il patrimonio da dividere è importante, ma l'ex letterina di carriera nel frattempo ne ha fatta e ora il suo lavoro le permette di campare benissimo e non far avere nessun problema ai figli.

Totti e Ilary, divorzio con accordo o battaglia legale: sfida fra avvocati specializzati in separazioni vip

Intanto Totti e Ilary vivono da separati in casa

L'estate è finita e nonostante la conduttrice si è voluta mostrare in splendida forma, per lei il momento non è stato facile. Solo qualche giorno fa il primo giorno di scuola di prima elementare per la piccola Isabel, Ilary era sola perché totti aveva un impegno già preso da tempo e mamma chioccia ha postato tutto sui social. mossa che non è piaciuta al pupone che l'ha trovata una strategia per farlo passare come padre assente, almeno questo dicono i rumors. Intanto i due in vista delle firme, che sono vicine hanno deciso di tornare a vivere insieme nella casa dell'Eur. vita da separati in casa, 1000 metri in cui è facile non incontrarsi, senza istruzioni per l'uso.

Venti anni d'amore meritavano sicuramente un finale diverso, ma l'happy end non sempre è scritto.