Ilary, sensuale in spiaggia in Tanzania: gli scatti dalla vacanza (mentre a Roma gli avvocati sono al lavoro)

Prosegue la vacanza da sogno in Tanzania di Ilary Blasi dopo l'annuncio della separazione con Totti. E così, mentre a Roma gli avvocati sono al lavoro sull'accordo di divorzio, la orma ex signora Totti si concede un safari dopo l'altro, un bagno rilassante e anche qualche foto in outfit animalier a bordo riva. Ilary si trova in Tanzania con la sorella Silvia e i tre figli Cristian, Chanel e Isabel. La vacanza passa tra un viaggio in mezzo agli animali (ippopotami, giraffe e leoni) e un bagno rilassante sulla spiagge da sogno.

Gli avvocati al lavoro

Intanto pare che gli accordi per la separazione, che in un primo momento si era detto sarebbe stata rapidissima, siano ancora in alto mare. Lo rivela oggi il Corriere della Sera secondo cui la partita è ferma proprio per l'assenza della Blasi, fuori Roma per ferie. Lei non avrebbe fretta e, comunque, la questione non è risolvibile in poco tempo visto che tutta la sua famiglia è coinvolta nella gestione delle attività del Pupone. Gli avvocati, comunque sono al lavoro. E Ilary intanto si gode le ferie.