Totti, cena al ristorante con Ilary e il video (subito virale) su Instagram: «Rottura? Solo fake news»

«Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose: di fate attenzione, perché di mezzo ci sono i bambini. E i bambini vanno rispettati e sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire». Lo ha detto Francesco Totti attraverso una serie di storie pubblicate sul suo account Instagram.

APPROFONDIMENTI IL VIDEO Totti e Ilary, l'ex capitano smentisce la crisi: «Solo fake... CERTI AMORI NON FINISCONO Francesco Totti e Ilary Blasi, amore al capolinea? I bookie non ci... LA COPPIA Crisi Totti e Ilary, le reazioni social: «È una...

Francesco Totti e Ilary Blasi, amore al capolinea? I bookie non ci credono: in quota trionfa l'amore

Totti e la cena con Ilary

L'ex attaccante della Roma ha trascorso la serata a cena assieme alla moglie Ilary Blasi in un noto ristorante del Centro della Capitale, nei pressi del Quirinale. Con loro anche il figli Cristian e Isabel. Il tutto ripreso da una storia pubblicata dalla showgirl in serata, quasi a voler rispondere a tutti i gossip sulla coppia pubblicati nelle ultime 24 ore. Nel video di pochi secondi si intravedono i due figli intenti parlare e mangiare una cena a base di pesce. Per qualche istante si vede anche Francesco Totti bere un bicchiere di Coca Cola: «Grande Vincenzo», dice Ilary Blasi al cameriere del ristorante. Pronta la risposta: «Grande di stazza, vero?». Un clima familiare e amichevole quasi a voler comunicare che tra la coppia non è in atto una crisi.