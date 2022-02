Totti, Ilary e Noemi, parla l'amico che li ha presentati: «Ecco come stanno le cose»

Francesco Totti, Noemi, Ilary Blasi. Tra smentite, ulteriori indizi e previsioni la storia gossip di questo 2022 non tende a placarsi. Sbirciando sui social compaiono chiare alcune amicizie in comune tra Totti e la Bocchi. Tra queste c’è sicuramente Alessandro “Alex” Nuccetelli tronista di Uomini e Donne e body builder nonché prossimo partecipante dell’Isola dei Famosi che sarà condotta proprio dalla Blasi. Ex marito di Antonella Mosetti, padre di Asia e personaggio di spicco della scena glamour romana.

Nonché amico storico di Francesco Totti sin dai tempi del fidanzamento dell’ex capitano romanista con la Blasi. Anzi secondo più di una persona fu proprio lui a presentarli. Quasi uno di famiglia come ha rivelato proprio Asia durante il Gf Vip: “Totti è come mio zio”.

Nuccetelli conosce però anche Noemi Bocchi, come testimoniano i social. “Certo che conosco entrambi, non c’è nulla di strano. Io non li ho presentati come ho letto oggi da qualche parte e sono sicuro che non hanno alcuna relazione. Mi sembra folle quanto letto questi giorni soprattutto nei confronti delle famiglie e dei figli dei due”, assicura Alessandro a chiunque provi a insidiare il dubbio in queste ore.

“Non so dei problemi di Francesco e Ilary, probabilmente non hanno più il rapporto di un tempo ma si vogliono un gran bene. Ne hanno passate tante e alla fine resteranno insieme vedrete”, ha confidato infine il tronista. (F.B.)