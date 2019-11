Giorgio Tirabassi, infarto alla presentazione del nuovo film: è in ospedale ad Avezzano

Malore improvviso per l’attore e regista romano 59enne, Giorgio Tirabassi. E’ successo nel comune di Civitella Alfedena (L'Aquila), intorno alle ore 21, all’interno del Centro Congressi, dove Tirabassi doveva presentare il film “Il Grande Salto”, della casa cinematografica “Medusa”, con la partecipazione Ricky Memphis e Giorgio Tirabassi e con Roberta Mattei, Gianfelice Imparato e Paola Tiziana Cruciani, Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Pasquale “Lillo” Petrolo, sceneggiatura di Daniele Costantini, Mattia Torre e Giorgio Tirabassi, regia di Giorgio Tirabassi.

L’attore è stato prima soccorso da alcuni medici presenti in sala. Poi, si è reso necessario l’intervento del personale sanitario del 118 di Castel di Sangro, che ha condotto il paziente all’ospedale di Avezzano per le cure necessarie. Fonti sanitarie definiscono la situazione sotto controllo e sempre secondo le stesse fonti l'attore non corre pericolo di vita. Importanti le prossime ore. Resta in osservazione dopo essere stato trattato dai medici. (So.Pa.)



Ultimo aggiornamento: 2 Novembre, 21:44

