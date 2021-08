Temptation Island 2021, Jessica Mascheroni e Davide Basolo incontro dopo il reality: «Prima che escano foto strane…»

Jessica Mascheroni e Davide Basolo si rivedono dopo Temptation Island 2021. E’ passato tempo dalla chiusira del reality e Jessica Mascheroni ha finalmente rivisto il tentatore Davide Basolo, per cui ha messo fine alla sua storia d’amore con l’ex fidanzato Alessandro Autera.

Temptation Island, l'incontro fra Jessica Mascheroni e Davide Basolo

Durante Temptation Island 2021 è naufragata la coppia formata da Jessica Mascheroni e Alessandro Autera. Jessica infatti, già in crisi col compagno prima di entrare nel reality, si è molto avvicinata durante la sua avventura in Sardegna al tentatore Davide Basolo, tanto da arrivare al falò di confronto e decidere lasciare il fidanzato, a sua volta visibilmente interessato alla single Carlotta Adacher.

Terminata la trasmissione Jessica Mascheroni e Davide Basolo non erano ancora riusciti a vedersi ma l’occasione si è presentata grazie all’addio al nubilato di una collega di reality, un’altra protagonista di Temptation Island, Claudia Venturini, che tra pochi giorni sposerà Stefano Socionovo.

A dare la notizia dell’incontro, a cui hanno partecipato anche diversi amici vip, proprio Davide che dal suo profilo Instagram ha fatto una stories per evitare di dare materiale per gossip futuri: «Allora – ha spiegato a fianco di Jessica - prima che escano delle foto strane faccio io la storia».

Jessica Mascheroni e Davide Basolo, nonostante la vicinanza durante Temptation Island 2021, sono rimasti amici, come ha spiegato lo stesso ex tronista di "Uomini e donne" in un precedente post social: «Le voglio molto bene, ci sentiamo e lei ha fatto il suo percorso, per capire lei cosa voleva nella vita. Io sono stato un tramite che ha cercato di capire le sue mancanze, quello che provava e voleva. Se la mia presenza l’ha aiutata ad arrivare a delle risposte, questa è la cosa più importante per me, per il bene che le voglio e il rapporto instaurato».