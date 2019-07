Temptation Island 2019, Massimo e la tentatrice Elena hanno fatto sesso? L'audio choc

In pratica Massimo ha fatto sesso sul tavolino con la ragazza i gemiti erano chiari..... #TemptationIsland pic.twitter.com/gtwyt1v7J2 — Zeus (@ZeusMega) 22 luglio 2019

Dobbiamo capire Massimo. Non ha tradito Ilaria con i gemiti nella notte, ha solo mantenuto la promessa fatta alla tentatrice di "farla stare bene" #TemptationIsland — Fran Cesca (@FranCesca2tweet) 22 luglio 2019

Raga ma massimo ed Elena hanno fatto qualcosa di sessuale?no perché quelli di Elena mi sembravano dei gemiti AIUTATEMI A CAPIRE #temptationisland — 𝑴𝒂𝒓𝒚 (@xitmary_) 22 luglio 2019

Se Ilaria ha scelto di non fare il week end da sogno con Javier, il suo fidanzato, Massimo decide di partire. Le immagini che hanno visto i telespettatori didurante la quinta puntata che abbiamo seguito in diretta su Leggo.it, non son nitide, e sui social in tanti si chiedonosembra non lasciar dubbi.hanno fatto un percorso ache ha appassionato i telespettatori fin dalla prima puntata. Se Massimo si è lasciato subito andare, Ilaria è sempre stata trattenuta. Durante la quinta puntata Ilaria che ha sempre dichiarato il suo amore per Massimo anche tra le lacrime - in un modo talmente struggente da- ha deciso di non fare il week end con il single Javier. Massimo, invece,decide di partire ugualmente, scoprirà solo al rientro che la sua fidanzata non è mai partita. Questa volta è Ilaria a dover guardare il video del week end da sogno con la single Elena passato tra baci e abbracci. Ma non sono state quelle le immagini che hanno mandato Ilaria completamente in tilt.Dopo la cena Massimo e Elena sono tornati ognuno nella propria camera, con le porte adiacenti. Ad uscire sul patio per primo è Massimo che si accende una sigaretta, resta solo per poco, perchè bussa alla porta accanto e subito esce Elena. Vista l'ora tarda non ci sono le solite riprese ma delle telecamere di servizio che non sono nitide. La stessa Ilaria, nel pinnettu, è costretta a inginocchiarsi davanti lo schermo per cercare di capire cosa stesse facendo il suo fidanzato. Se è vero che non si capisce se Massimo ed Elena si siano effettivamente baciati,, che hanno messo in allarme i social, in tantissimi hanno pensato:, anche Ilaria sfogandosi con le altre fidanzate non riesce a trattanere la rabbia: «ma dai, i gemiti? Ma vi rendete conto?».