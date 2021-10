Superenalotto, centrato un 5+1: vincita da oltre 700mila euro. Ecco la combinazione

Superenalotto, centrato un 5+1. Un fortunato vincitore si porta a casa un premio da oltre 700mila euro. Questa la combinazione vincente: 1 - 11 - 12 - 15 - 20 - 83. Numero Jolly: 46. Numero Superstar: 80. Nessuno invece ha indovinato la sestina vincente che metteva in palio un jackpot da quasi 100 milioni di euro.

Superenalotto, vincita da oltre 700mila euro

Nessun '6', ma un '5+1' è stato centrato al concorso SuperEnalotto - SuperStar numero 127 di stasera. La combinazione vincente è: 1- 11- 12 - 15 - 20 - 83, numero jolly 46 e numero superstar 80. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti '6' è di 100 mln di euro. «La vincita con punti '5+1 da 711.765,08 euro - si fa sapere in una nota - è stata realizzata grazie ad un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal. Le 105 quote da 5 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai propri giocatori».