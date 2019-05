Stefano De Martino e la separazione da Belen Rodriguez: «Tragedia, fallimento. Non sapevo cosa sarebbe avvenuto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo aver messo fine alla sua relazione con il pilota MotoGP Andrea Iannone,è tornata insieme al suo ex marito, papà del piccolo Santiago. Del ritorno di fiamma fra i due si parlava da tempo, ma solo ultimamente hanno ufficializzato il ritrovato amore attraverso una romantica vacanza in cui si sono scambiati diverse dediche reciproche dai rispettivi account social.Il periodo della separazione per Stefano De Martino però, che è stato accostato a diverse donne ma che ha ammesso solo una liaison col Gilda D’Ambrosio, non è stato semplice, anzi lui stesso ha definito una “vera tragedia”.L’allontanamento dalla famiglia è stato pesante, ma lui ha mollato: “La separazione è stata un fallimento – ha fatto sapere il conduttore di “Made in Sud” a “I’M Magazine” - Non sapevo cosa sarebbe avvenuto, non potevo prevedere se sarebbe stato definitivo, ma io ho lavorato molto per ritrovare la serenità”.A giovarne è stato il rapporto personale col figlio Santiago: “Mi ha aiutato molto la separazione. Poi io e Belen abbiamo sempre avuto una regola: che non avremmo mai delegato Santiago alle tate e questo va molto a vantaggio del rapporto padre e figlio”.Diventato conduttore, è felice di poter condividere la sua soddisfazioni con le persone che ama: “Gli obiettivi professionali sono importanti, ma hanno valore solo se posso condividerli con le persone che amo”.