Stefano De Martino: «Un altro figlio con Belen? No grazie. Il mio sogno è lavorare con Santiago»

Riapre Bar Stella, «un programma nato per raccontare un pezzo di me, della mia storia: ho voluto riportare in TV un bar realmente esistito, che è stato di proprietà del mio bisnonno, poi di mio nonno e dove si sono conosciuti i miei genitori». Ora però, arrivati alla terza edizione, il Bar Stella «si è “liberato” di me ed è diventata una trasmissione con una sua precisa identità, che mi permette di sperimentare e mettermi alla prova come non non avevo mai fatto prima». Parole di Stefano De Martino pronunciate a Di Più Tv. Parole che riguardano anche la sua famiglia di oggi.

Perché Stefano De Martino è un papà e un marito molto impegnato ma quando non c'è, non è a casa «faccio migliaia di videochiamate alla mia famiglia e, appena posso, prendo un aereo e torno da loro».

Al settimanele diretto da Osvaldo Orlandini si descrive come «un papà “pendolare” ma, se ci sono periodi in cui lavoro moltissimo, e ho poco tempo per il resto, ce ne sono altri, come i mesi estivi, in cui posso prendermi delle lunghe pause, stare solo con i miei cari e recuperare il tempo perduto».

Il figlio Santiago

E il desiderio più grande di Stefano un giorno è quello di poter lavorare al fianco di suo figlio Santiago: «Il mio sogno è che, un giorno, Santiago venga a lavorare con me, magari dietro le quinte. È un bambino molto creativo e fantasioso e sono certo che sarebbe un ottimo autore sia televisivo sia teatrale».

Ma se Santiago, invece, volesse seguire le orme dei suoi celebri genitori, Stefano non avrebbe nulla in contrario. «Però gli darei dei consigli per cercare di fargli fare questo lavoro nel modo più “sano” possibile, senza “fanatismi”».

Ma dopo Santiago, Stefano pensa di aver un altro figlio da Belen? «Ora no. Siamo già in quattro (Belen è mamma anche di Luna Marì, avuta da Antonino Spinalbese, ndr) e stiamo bene così. In questo momento non avrei neanche il tempo materiale per crescere un altro bambino...».