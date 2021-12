Stefania Orlando confessa a Verissimo: «Dopo il GFVip la depressione e la crisi con mio marito»

Stefania Orlando racconta a Verissimo il momento di depressione vissuto dopo il Grande Fratello Vip. La showgirl è cambiata molto dopo la lunga esperienza nella casa più spiata d'Italia e ammette in lacrime davanti a Silvia Toffanin di aver vissuto una crisi interiore profonda che si è riversata anche nel rapporto di coppia. Suo marito è stato paziente e ora la situazione è tornata alla normalità.

Stefania Orlando a Verissimo

«Ora - racconta Stefania Orlando - sono serena, ma ho attraversato un momento di depressione. Ho avuto per un po' di mesi un rifiuto verso tutte le persone che amavo, anche nei confronti di mio marito. Non riuscivo a riprendere i rapporti di prima. Ero chiusa a riccio. Questa è stata la prima crisi in 13 anni di storia».

Poi spiega le ragioni di questo buio: «Avevo assaporato per la prima volta la possibilità di non avere responsabilità. È stato talmente bravo che ha saputo aspettare e non ha premuto l'acceleratore. Ero entrata come donna appagata e risolta e sono uscita che non ci capivo nulla». Orlando che si è riscoperta cantante e ha partecipato all'ultima edizione di Tale e Quale Show non ha rimpianti, ma si dispiace per le discriminazioni nei confrondi di donne dello spettacolo mature: «Quello che mi fa più rabbia è che nei confronti di noi donne che non abbiamo più 30 anni si riversa una sorta di odio. Io credo molto che noi donne dovremmo fare rete e che non possiamo appendere il tacco al chiodo».