Sophie, la figlia di Pietro Taricone, per la prima volta sul red carpet con mamma Kasia e Domenico Procacci. «È identica al papà»

La prima volta della piccolasul red carpet ed è impossibile non pensare a. La figlia dell'attore ed ex gieffino, scomparso il 29 giugno 2010 in seguito a un incidente in paracadute, ha lo stesso sguardo del padre e alla, i flash sono tutti per lei. La 14enne è arrivata al Lido con la mammae il compagnoSophie, che avrebbe assistito con la mamma e il produttore alla prima del film, sul tappeto rosso è elegantissima. La figlia di Pietro indossa un vestito grigio lungo, adatto alla sua età. La ragazzina è per mano alla mamma., proprio come quello del papà.e la sua morte improvvisa ha lasciato sgomenti i tanti fan. Gli occhi di Sophie oggi hanno scaldato i cuori di tutti coloro che lo ricordano.