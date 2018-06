Come sedurre una donna? Ecco il libro di Trentalance, "re" del porno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un maestro d'eccezione per chi vuole diventare infallibile nell'arte di conquistare una donna. E' Franco Trentalance, ex pornodivo an all'attivo centinaiai di film e ora scrittore. «Impegnati per migliorarti... piacerai e ti piacerai di più» è una delle perle di saggezza distillate da Trentalance nel suo ultimo libro, "Seduzione Magnetica" (Ultra, pp. 144, 14,50 euro). Dopo aver concluso una carriera ventennale nell'intrattenimento per adulti, l'attore e scrittore bolognese arriva in libreria con il suo primo manuale di coaching, rivolto agli uomini italiani. Trentalance scrive per tutti gli uomini (e di riflesso per tutte le donne) quello che non è solo un manuale di tecniche e strategie, ma anche uno strumento per valutare in modo chiaro e consapevole il proprio potenziale, partendo dall'idea che si ha di sé. È per questo che la seduzione di Trentalance è una seduzione "magnetica", perché «attrarre gli altri è prima di tutto una questione di identità». Nel grande gioco dell'amore e del sesso, l'unico metodo realmente vincente è quello di non snaturarsi mai, rimanendo fedeli a se stessi, e questo vale per tutti.