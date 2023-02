Sanremo, Chiara Ferragni è arrivata, nella sua mega villa piscina a sfioro e vista mare: «Sono nervosa, mai fatta una diretta tv»

Al Festival manca ancora qualche giorno, ma i protagonisti stanno già riempiendo strade e alberghi di Sanremo. Tra questi c'è Chiara Ferragni, che sarà una delle co-conduttrici di Amadeus. Per lei nessun albergo ma una villa sulle colline con piscina a sfioro e vista mare. Stamattina la influencer ha documentato su Instagram con foto e video il saluto alla famiglia a Milano, con i piccoli Leone e Vittoria affidati ai nonni. Sul mobile della camera della nuova dimora sanremese che la ospiterà nella sua trasferta da co-conduttrice della prima e dell'ultima serata del Festival, ha creato il suo "angolo portafortuna", con tutti i doni ricevuti in questi giorni da amici e parenti per propiziare un buon debutto al festival. Tra questi un biglietto d'auguri del suo team che, aperto, fa ascoltare le voci dei collaboratori e il loro grido scaramantico. Al collo, un ferro di cavallo e una target con lo slogan del festival «perché Sanremo è Sanremo».

Ferragni, il kit di sopravvivenza e il rito propiziatorio

Un kit di sopravvivenza ricevuto in dono dagli amici più cari, in una cena di saluti prima della partenza per il Festival, ed un rito propiziatorio con il marito Fedez. Chiara Ferragni si è preparata così a raggiungere la riviera dei fiori in tempo per le prove all'Ariston che dovrebbero iniziare venerdì. Ma nemmeno l'imprenditrice e influencer da 28,5 milioni di follower (solo su Instagram) è immune dall'emozione da palco dell'Ariston. Chiara ha postato sulle storie di Instagram le foto in cui non trattiene l'emozione durante una cena avuta lunedì con gli amici più stretti che le hanno regalato un «Sanremo survival kit». Oggi, invece, Fedez l'ha ripresa in casa a Milano, sempre su Instagram, mentre le chiedeva: «Sei tesa amore?». «Un pochino», la risposta di Chiara che non nascondeva una certa apprensione nell'espressione. «Spaccherai tutto», è stato il viatico di Fedez che poi le ha proposto di scambiarsi un "cinque segreto" al grido di Sanremo. A seguirla ci sarà probabilmente anche la troupe che sta girando l'attesissima seconda stagione di "The Ferragnez". A Sanremo è atteso anche Fedez nel triplo ruolo di conduttore di uno speciale di "Muschio Selvaggio" in onda su Rai2 per tutta la settimana del Festival, di ospite del festival in collegamento dalla nave Costa Smeralda e di ospite della performance degli Articolo 31 al Teatro Ariston nella serata di venerdì dedicata alle cover, in cui hanno scelto di portare un medley degli stessi Articolo 31. Probabile poi che Fedez sarà in prima fila nelle due serate del festival co-condotte dalla moglie, la prima, martedì 7 febbraio e l'ultima, sabato 11 febbraio.

LA DIRETTA "NERVOSA"- La Ferragni poi, confessa che «sono nervosa ma farò del mio meglio». In un video pubblicato sulle storie di Instagram poco dopo aver documentato il suo arrivo a Sanremo e rivolto esplicitamente ai tanti non italiani tra i suoi 28,5 milioni di follower che «non stanno capendo cosa succede», Chiara spiega in inglese: «In questi giorni la maggior parte delle mie storie sono in italiano perché sono coconduttrice di Sanremo, un festival musicale molto importante in Italia e il più importante show televisivo seguito da quasi tutta Italia. Io non ho mai fatto niente del genere, non ho mai cocondotto uno show tv, non ho mai fatto tv in diretta, quindi sono molto nervosa ma cercherò di fare del mio meglio».