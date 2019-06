Salvini e Di Maio con Francesca e Virginia: e tra le fidanzate scatta la presentazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sorridenti, abbracciati. Innamorati? Di certo molto affiatati. Il gioco (politico) delle coppie si è spostato per una sera al Quirinale. L'occasione è quella delle celebrazioni del 2 giugno, i protagonisti sonoin versione fidanzati d'Italia, ognuno per mano alla sua bella per il ricevimento per la Festa della Repubblica.Sguardi complici e mille sorrisi per Salvini e Francesca Verdini , che per l'occasione ha deciso di osare con il look: tacco a spillo e minitubino con scollatura dietro la schiena. Un po' di timidezza traspare, ma c'è lui che le stringe forte la mano (in uno stretto intreccio che i fotografi non si fanno scappare), e probabilmente azzarda qualche battuta: con successo visto che lei ride di gusto e sembra sciogliersi. A stretto giro arriva anche l'altra coppia: Luigi Di Maio tutto sorrisi e buonumore per mano alla sua Virginia Saba , che ha scelto un abito black&white al ginocchio. Un look più sobrio rispetto a quello di Francesca (la quale, a onor del vero, non ha nemmeno 30 anni).La linea guida è la stessa: Virginia che si stringe al braccio del suo Luigi e lui che la guida tra la folla di invitati (Lino Banfi, Stefania Sandrelli, Renzo Arbore solo per dirne alcuni). Tra l'altro, tra le due "first ladies" (se così vogliamo chiamarle) è scattata la presentazione ufficiale, con il leader della Lega ha preso l'iniziativa e si è diretto verso l'altra coppia. Forse non ci saranno uscite a quattro, ma stasera si sorride malgrado i tempi che corrono, tempi in cui il mandato di leader del M5S non è saldo come prima e nemmeno i risultati elettorali fanno faville. Però, per una sera, la parola d'ordine è serenità: con un pizzico di gossip da dare in pasto a giornali e cittadini. Che, come si sa, non guasta mai.