Non solo i Ferragnez e Depp, anche nel 2020 il Salento fa incetta di vacanzieri vip

Ultimo aggiornamento: 17:15

Non solo Fedez e Ferragni nonché l'icona hollywoodiana Johnny Depp, le star attese per la mega sfilata di Christian Dior in Piazza Duomo a Lecce. Di vip infatti in questi giorni è un po' pieno il Salento che dopo l'immancabile Gianni Morandi ha visto arrivare i primi vacanzieri noti al grande pubblico. Tra gli abitué c'è certamente Matt Dillon, fotografato insieme alla fidanzata praticamente in ogni angolo di Lecce, città dove è stato anche le scorse estati.Tra i nuovi Salento addicted troviamo quest'anno Luciana Littizzetto, ospite di un resort a Santa Maria di Leuca che sui suoi social ha postato una foto in pieno relax con l'eloquente didascalia: "Salento, lasciatemi qui".Avvistamento, sempre a Lecce, per Raz Degan: l'attore e indimenticabile naufrago dell'Isola dei famosi si è concesso in vari selfie per la gioia delle fan.