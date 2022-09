Salento, dolci per la regina Elisabetta: la trovata del pasticciere salentino

Tra i tanti modi di commemorare Sua Maestà la Regina Elisabetta, ce n'è uno particolarmente dolce. Marco Andronico, pastrychef di Sannicola pluripremiato e di recente medaglia d'oro al campionato della cucina Italiana 2022, ha realizzato per la sua pasticceria una linea di dolci raffigurante la sovrana, rigorosamente in stile inglese.

In tutti c'è il cioccolato

«L'elemento privilegiato è il cioccolato - spiega Andronico - perché l'ex chef di Palazzo, Darren McGrady in un'intervista a "People" aveva rivelato, la passione della regina per il cibo degli dei. Per chi sceglie di fare colazione da noi proponiamo alcuni elementi british: tè, oppure i dolci, al momento, attualizzati con i decori della casa reale inglese. Ho pensato che fosse un modo originale per ricordare una donna che ha segnato un'epoca, indipendentemente dai confini geografici».