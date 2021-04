Romina Power a Domenica In: Pasqua in famiglia senza Al Bano, niente riconciliazione con la Lecciso

Romina Power ospite a Domenica In parla della sua Pasqua in famiglia a Cellino San Marco. L'artista in collegamento dalla Puglia con Mara Venier ha mostrato come sta trascorrendo la sua domenica insieme al fratello Tyron e i figli Romina Junior, Cristel e Yari. Manca però Al Bano con cui non sarebbe avvenuta la riconciliazione.

Proprio dallo studio di Domenica In il cantante aveva lanciato un appello affinché la sua ex moglie e l'attuale nuova compagna, con cui negli ultimi anni ha vissuto una relazione burrascosa, facesseto pace, ma così non è stato. Il cantante di Cellino San Marco aveva invitato la sua ex moglie e la sua attuale compagna Loredana Lecciso a fare pace, spiegando di avere un sogno ovvero quello di vedere le madri dei suoi figli sedute allo stesso tavolo a mangiare insieme.

Però non c'è stata nessuna reunion e mentre Romina è con i suoi figli Al Bano molto probabilmente starà trascorrendo la Pasqua con la Lecciso e i loro bambini Yasmine e Albano Jr.