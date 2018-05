Romina Power furiosa: «Sleali e scorretti, da Costanzo l’ultima intervista in tv della mia carriera».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Vi voglio comunicare che l’intervista consarà l’ultima intervista in tv della mia carriera". Sulla sua pagina facebookha pubblicato questo messaggio in cui esprime tutta la sua delusione per aver visto pubblicare le foto e gli stralci dell'intervista che ha rilasciato a Maurizio Costanzo e che andrà in onda il prossimo lunedì."Per via della slealtà di aver pubblicato la trascrizione dell’intervista per esteso - si legge - corredata di foto degli schermi. Ho capito che non esiste la correttezza. Quindi, basta".Una reazione quantomeno sproposita, quella della ex moglie di Al Bano, visto che è ormai prassi da parte dell'ufficio stampa di anticipare immagini e parti delle interviste prima della messa in onda proprio per dare evidenza dell'evento.