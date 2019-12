Regina Elisabetta "pensionata" entro 18 mesi, Carlo verso il trono: taglierà i familiari attivi

LONDRA - Grandi novità in vista nella Royal Family con Carlo che sembra sempre più vicino al trono. Il principe 71enne vuole da tempo snellire il numero di reali impegnati nella vita pubblica e sembra che lo scandalo che il mese scorso ha costretto Andrea a farsi da parte abbia dato un colpo di acceleratore ai suoi piani. Il principe, alla luce degli ormai 95 anni della regina Elisabetta, pensa quindi di ridurre drasticamente il numero dei membri della famiglia reale attivi nella vita pubblica quando diventerà re: lo scrive il Daily Star, secondo cui - alla luce dello scandalo Epstein che ha travolto il principe Andrea - la ristretta cerchia di reali includerà solo i principi William ed Harry, le loro consorti Kate Middleton e Meghan Markle e i loro figli.

