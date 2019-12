Regina Elisabetta, è un Natale triste. La sovrana è tutta sola: ecco cosa sta succedendo

Si prospetta un Natale più solitario del solito per la regina Elisabetta, tanto che il tabloid “The Sun” ha titolato in prima pagina “Lonely this Christmas”. La regina ha infatti lasciato ieri Londra per Sandrigham, la residenza dove abitualmente trascorre le festività. Ma quest'anno ci saranno delle assenze al tradizionale pranzo.

Non sarà presente il marito. Il principe Filippo è stato infatti ricoverato alla London Clinic, come “misura precauzionale” per una forma influenzale che durava settimane, a cui si è pure aggiunta una caduta. Visti i 98 anni del principe, i medici hanno preferito ricorrere al ricovero.

Molto più discussa è invece l'assenza dei Duchi del Sussex per il periodo natalizio. Harry, Meghan con il piccolo Archie, a quanto riporta il “Daily Mail”, passeranno sei settimane di vacanze in Canada, dopo mesi di speculazioni sui continui scontri tra Meghan e Kate Middleton. Ufficialmente il viaggio in Canada servirebbe, secondo un comunicato della coppia, a sottolineare “l’importanza del Canada nel Commonwealth”, ma sembra che Harry e Meghan vogliano più che altro allontanarsi dall’Inghilterra e dall'assedio mediatico. Il 25 dicembre dovrebbero essere raggiunti da Dora, la madre di lei.



Ultimo aggiornamento: 18:53

Una scelta quella di Harry e Meghan che ha destato numerose polemiche in Inghilterra ed è stato definito da molti quotidiani uno “” che rompe con la tradizione della famiglia reale. Sua Maestà non sarà comunque sola il 25 dicembre. Saranno con lei a pranzo tutti e i suoi quattro figli,, recentemente travolto dallo, e, William e Kate con i tre figli e altri nipoti e pronipoti.