Raoul Bova a Verissimo svela il motivo del dimagrimento: «Mia madre forse è morta di Covid, ma non lo dicono»

Raoul Bova svela a Verissimo il motivo del dimagrimento e il periodo difficile: «Mia madre forse è morta di Covid, ma non lo dicono». Sono stati mesi difficili per l'attore, ospite nel salotto di Silvia Toffanin insieme alla sua Rocio Morales. I due, per la prima volta insieme in un'intervista, hanno superato le difficoltà e ora si godono le due figlie. Bova ha dovuto affrontare a distanza di poco tempo la scomparsa di entrambi i genitori. Le circostanze della morte della mamma, però, restano misteriose.

Raoul Bova dimagrito di 20 chili: la trasformazione dell'attore sul red carpet della Festa del Cinema di Roma

Raoul Bova: «Covid, pensiamo positivo e non entriamo nel panico»

Il ricovero in ospedale

«Era all'inizio del Covid, è andata in ospedale per una cosa, ma non si è capito molto bene. Potrebbe essere morta di Covid, nessuno lo sa... Hanno fatto un intervento, ma non hanno mai specificato chiaramente le cause della morte di mia madre», spiega l'attore. Poi c'è stato un crollo: «Ho ceduto completamente anche fisicamente, mi sono rotto una gamba, però poi ci siamo risollevati. Le mie tre donne insieme ai miei figli mi hanno aiutato a togliermi i chili di troppo, le zavorre e quindi i problemi, e adesso sono più sereno».

Per Rocio non è stato facile restargli accanto: «Quando ami qualcuno, così come io mi accorgo di amarlo, è sicuramente nei momenti difficili che te ne rendi conto. Io volevo essere al suo fianco, sentivo il bisogno interiore di stargli vicino. A volte mi sentivo sbagliata. Il suo dolore era il mio dolore».

La conduttrice ripercorre i momenti più significativi della loro storia soffermandosi sui problemi iniziali della loro famiglia allargata, mentre scorrono le immagini del nuovo spot sulla Calabria girato da Gabriele Muccino. Poi chiede se vogliono avere altri figli. «Non metto mai limiti alla provvidenza», risponde in modo secco Raoul. «Mi piacerebbe, forse sì, ma non adesso», dichiara Rocio.

Raoul è apparso sul red carpet del Festival del Cinema di Roma molto dimagrito e i fan si sono preoccupati, ma a Verissimo ha svelato che all'origine della perdita di peso c'è il suo "ritorno all'acqua". L'attore è un ex nuotatore e ha costituito un gruppo con Massimiliano Rosolino e altri campioni: «Abbiamo deciso di fare una staffetta, sono tornato in piscina».

