Per alcuni media inglesi sono almeno 12 milioni di sterline, per altri 7 che con le spese legali diventano 10. È la somma, tenuta segreta, che il principe Andrea ha accettato di pagare per chiudere la disputa civile con la sua accusatrice Virginia Giuffre fuori dalle aule di tribunale.

La Regina dice addio a Buckingham Palace: Elisabetta cambia residenza dopo 70 anni

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati