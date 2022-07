Il "Povero Gabbiano Tour 2022" arriva a teatro: Gianni Celeste sul palco dell'Orfeo

Il cantante neomelodico Gianni Celeste, fenomeno social grazie alla hit “Povero gabbiano”, arriva a Taranto sul palco del Teatro Orfeo domani alle ore 21. Si tratta del secondo appuntamento dell’Orfeo Summer Festival, i grandi eventi tra cinema, enogastronomia e spettacoli. Grazie ad una canzone di oltre trent’anni fa, il cui vero titolo è “Tu Comm’a Mme”, Gianni Celeste ha conquistato anche la generazione Z diventando virale su Instagram e Tik Tok con circa 200mila video. Tra i suoi interpreti più apprezzati Gianni Morandi, che ha postato sui social la propria versione del brano ma sono stati in molti a dilettarsi sulle note del brano. L’icona del genere neomelodico, porterà il suo “Povero Gabbiano Tour 2022”, anche nella Città dei due mari.

L'album di Celeste dopo la hit virale su Tik Tok

Gianni Celeste, pseudonimo di Giovanni Grasso, nasce a Catania e da bambino viene attratto dalle melodie napoletane, in particolare dalle canzoni di Mario Trevi e successivamente di Nino D’Angelo. Nel 1985 esce sul mercato discografico il suo primo album Ricordo d’estate. Nel novembre 2008, con l’album Effetto speciale, raggiunge 60 album incisi in 23 anni di carriera. Il 12 giugno 2009 pubblica l’album Senza paragoni. L’8 maggio 2010 pubblica Terra mia, e nel 2012 Paura d’amore, anticipato dal singolo Codice rosso.

A ottobre 2013 l’album A prescindere, dal quale sono stati estratti due singoli: Brivido dentro e Nun cunuscive ammore. Nell’album sono presenti anche due duetti: uno con Dach e l’altro con Emiliana Cantone. Nel 2014 esce il singolo Un’ora no che anticipa l’uscita dell’album È vita. Il 1º maggio 2015 viene estratto il nuovo singolo dal titolo Lei mi da. Il brano vede la collaborazione dell’autore Francesco Tartaglione con gli arrangiamenti di Mario Parise.

Il singolo Tu si mamma anticipa l’uscita dell’album L’essenza, pubblicato il 10 maggio 2016 e che vede la collaborazione autori del panorama neomelodico come Francesco Franzese e Vincenzo D’Agostino. Sempre nel 2016 a settembre esce il brano in collaborazione con il rapper napoletano Clementino e il catanese Mirko Miro “Stella do cielo”. Nel 2018 esce il singolo “Tu sei unica” anticipando il disco Icastico. Nel 2019 avviene la collaborazione con la cantante Giusy Attanasio con il brano “Tu e Lei...”. Nel 2021 pubblica il nuovo album dal titolo “Lockdown”. Nel febbraio 2022 il singolo del 1988 “Tu comm’a mme” (conosciuto anche con il titolo di Povero gabbiano) acquisisce enorme notorietà tramite il social network Tik Tok.

Prevendita presso il botteghino del teatro in via Pitagora 80 dalle ore 18 in poi, online su www.teatrorfeo.it e circuito www.ticketone.it e presso Pausa Caffè in viale Trentino 5b-7, anche la mattina.