Pierluigi Diaco spiazza tutti, dichiarazione d'amore a Io e te: «Voglio condividere la vita con te...»

Su Leggo.it le ultime novità. Pierluigi Diaco spiazza tutti a Io e Te , dichiarazione d'amore in diretta: «Voglio condividere la vita con te...». Oggi, il conduttore del programma di Rai1 ha sorpreso il pubblico con una dichiarazione in piena regola durante il consueto faccia a faccia con un vip.

Ospite del giorno, Pino Strabioli, che durante il colloquio pone a Diaco una domanda: «Ti piace stare da solo?». La risposta del conduttore spiazza tutti: «Fino a cinque anni fa mi piaceva la solitudine, la frequentavo. Poi ho incontrato Alessio e adesso non mi piace più stare da solo. Perché voglio condividere la mia vita con lui. La mia vita adesso è piena d'amore».

Insomma, una dichiarazione d'amore a sorpresa del conduttore per il compagno Alessio Orsingher, giornalista di La7. Ma Diaco non è nuovo a questi gesti romantici. Anche nell'edizione dello scorso anno ha parlato spesso del suo amore per Alessio. E il pubblico apprezza.

