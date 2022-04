Oroscopo Paolo Fox Weekend dal 22 al 24 aprile 2022: i segni più fortunati

Paolo Fox torna con l'Oroscopo del weekend - dal 22 al 24 aprile 2022 - e assegna le stelle della fortuna, da due a cinque, a tutti i segni zodiacali. L'astrologo, volto noto della televisione, fa le sue previsioni ricordando che la situazione astrale cambierà tra pochi giorni e c'è speranza che nel mondo la situazione migliori. Intanto, però, nello studio de I Fatti Vostri spiega l'Oroscopo per il fine settimana.

ARIETE Oggi e domani giornate un po' pesanti per l'Ariete, a cui Fox assegna due stelle. Andrà bene da maggio, ma dovete ancora definire qualcosa e siete agitati. Bisogna fare i conti con qualcuno che è contro.

BILANCIA Due stelle alla Bilancia. Oggi e domani c'è ancora qualche malessere da superare. Nel corso degli ultimi due mesi avete dovuto cambiare i vostri programmi. Ora conta l'affetto di chi vi circonda. Domenica va meglio.

LEONE Tre stelle anche al segno del Leone in questo fine settimana, ma è importante che non si abbatta. Tra oggi e domani, consiglia l'astrologo Paolo Fox, cercate di essere più ironici e meno orgogliosi.

SAGITTARIO Al segno del Sagittario sempre tre stelle. Gli astri vi mandano un messaggio e il cielo sarà bellissimo per voi. Previsioni buone in amore e per i soldi. Chi è in dubbio su una storia d'amore può restare perplesso.

TORO Il weekend cresce in positivo per il segno del Toro, quattro stelle. Volete difendere la dignità e la coppia. Adesso dopo il caos dovete ricostruire la vostra integrità. Grande cielo per la seconda parte dell'anno per le relazioni ufficiali.

SCORPIONE Domenica giornata giù di corda per lo Scorpione, a cui Fox dà quattro stelle. Controllate i disturbi articolari. Cercate di essere sempre ottimisti, altrimenti rischiate di stare male anche quando non è necessario.

ACQUARIO Sentimenti importanti per l'Acquario, che riesce a ottenere quattro stelle in questo fine settimana. Ci saranno segni zodiacali che vi stimoleranno in amore e poi importanti possibilità di trasformare gli hobby in qualcosa di più.

GEMELLI Domenica top per il segno dei Gemelli, che recupera dopo giornate un po' pesanti e può godere di quattro stelle sul lavoro e sui sentimenti. Gli altri due giorni nel weekend saranno meno brillanti, ma va meglio rispetto a prima.

PESCI Cinque stelle invece al segno dei Pesci. Vincete la diffidenza e avete grandi progetti per il futuro. L'amore procede a gonfie vele e ci saranno passi importanti. L'astrologo legge una situazione astrale positiva questo weekend.

CANCRO Weekend più forte per il segno del Cancro, a cui l'astrologo Paolo Fox assegna cinque stelle. Previsto il picco massimo nella giornata di domenica, mentre oggi e domani potrete avvertire qualche fastidio fisico.

CAPRICORNO Il segno del Capricorno ha cinque stelle questo fine settimana secondo l'astrologo Paolo Fox. Arriverà qualche conferma entro il 10 maggio. Siete nervosetti, non sapete come incastrare gli impegni. Passionalità in recupero.

VERGINE Recupero per il segno della Vergine, cinque stelle. Mercoledì e giovedì giornate no, ma entro domenica starete accanto a una persona che vi vuole bene. Quasi tutti avranno la necessità di stare meglio anche a livello sentimentale.