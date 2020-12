Paolo Brosio, rivelazione choc a Live non è la D'Urso. «Maria Laura mi disse, che ci faccio con lui?»

Riassunto delle puntate precedenti: Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura De Vitis sono stati nel centro del ciclone per la loro relazione sentimentale, nata prima che il giornalista entrasse nella casa del GF VIP e proseguita poi una volta eliminato dal gioco. I due, settimana dopo settimana, hanno sfidato tutti, anche nella puntata speciale di Live Non è la D'Urso prima della pausa natalizia.

APPROFONDIMENTI CANALE 5 Paolo Brosio e fidanzata a Live non è la D'Urso: la... IL PERSONAGGIO Barbara d'Urso vuole scendere in politica: «Me l'hanno... CANALE 5 Gf Vip, a Stefania Orlando in lacrime dopo l'insulto choc:... REGGIO EMILIA Maria Laura De Vitis: chi è la nuova fidanzata di Paolo Brosio LA STORIA Paolo Brosio, la fidanzata «sta con lui per il successo».... TELEVISIONE Live non è la D'Urso, Brosio tradito dalla fidanzata?...

Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede»

Spuntano foto dal passato di modella della fidanzata di Brosio: «A inizio estate ho fatto un cortometraggio con quest'uomo, con altre comparse, è stato un rapporto lavorativo minimo, era il regista, che non voglio nominare per nome e cognome. Visto che gli ero piaciuta, come persona, mi ha proposto un servizio fotografico a Viareggio, dove è nato un semplice rapporto di confidenza e affetto, perché ho raccontato delle cose personali di me, ma niente di più. Non so a cosa alluda, ma tra me e questa persona c'è stato solo un rapporto affettivo, cioè di confidenza, mentre lavoravamo. Non l'ho illuso, non mi ha toccato neanche con un dito, io men che meno, lo sottolineo anche con l'evidenziatore. Mi sono allontanata da questa persona non perché ho conosciuto Paolo, o per altri scopi, ma perché questa persona è diventato insistente, per messaggi e telefonate, e ho dovuto bloccarlo. Poi sono stata contattata dalla sua segretaria. Sentivo questa presenza morbosa».

Rai 1, ascolti: la commedia «Brave ragazze» batte Mediaset. Le percentuali dello share

Brosio appare tranquillo: «Ma neanche la conoscevo, se dovesse vedere il mio di passato prima di conoscere lei. Io sono sicuro del mio rapporto con Maria Laura».

Dopo aver mostrato un video che ripercorre la giornata idilliaca passata in una Villa di Frascati dalla coppia (dove si sono incontrati dopo i trenanove giorni di ospedale di Brosio, causa Covid), arriva una nuova mazzata per Paolo Brosio.

Arriva una dichiarazione choc in diretta, da Maurizio Sorge, paparazzo: «Mi ha contattato un amico comune dicendo che Maria Laura voleva fare una paparazzata. Anche lei mi ha detto che ci faccio con Brosio? Ho dei messaggi inequivocabili».

Barbara d'Urso vuole scendere in politica: «Me l'hanno chiesto e lo farò»

La risposta di Maria Laura alle nuove accuse: «Non conosco questa persona, mai visto o parlato al telefono. Non ho chiesto nessuna paparazzata, è tutto falso. Continua sul filone di quell'altro ragazzo. Adesso che mi hai detto il cognome mi sono ricordata, è probabilmente il paparazzo che è stato pagato da Diego per fare le foto. Siamo sempre lì che giriamo intorno». Brosio continua a credere alla sua compagna, difendendola. Visto che la storia fra i due non si è piegata neanche davanti alla nuova accusa nei confronti della loro relazione.

Guenda e Gian Amedeo Goria commentano le dichiarazioni choc dei genitori Maria Teresa Ruta e Amedeo

© RIPRODUZIONE RISERVATA