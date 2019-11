Paolo Bonolis la figlia Martina si sposa: «Ecco il padre della sposa»

Paolo Bonolis e la sua famiglia volano a New York per il matrimonio della seconda figlia del conduttore televisivo, Martina Anne. Dopo le nozze del primogenito, Stefano, Paolo Bonolis vede quindi sposarsi anche l'altra figlia avuta dall'ex moglie Diane Zoeller.

Martina Bonolis, che vive e lavora a New York, è una regista teatrale di successo e aiuta anche i bambini che hanno subito dei traumi a superarli attraverso il teatro e la recitazione. A immortalare il tenero bacio tra papà e figlia è stata Sonia Bruganelli, l'attuale moglie di Paolo Bonolis, che scrive su Instagram: «The father of the bride».

Il matrimonio di Martina Bonolis segue di circa un mese quello del fratello maggiore, Stefano: entrambi sono cresciuti negli Stati Uniti insieme alla madre, ma c'è una grande intesa nella famiglia allargata, che comprende anche i figli di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, la vera artefice di questa unione indissolubile. Al matrimonio, infatti, erano presenti anche Silvia, Davide e Adele, i tre figli del conduttore televisivo e dell'attuale moglie.

