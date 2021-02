Oroscopo di Paolo Fox del weekend: il Sagittario vive una fase di rinascita, periodo d'oro per i nati della Bilancia

L'oroscopo di Paolo Fox del weekend come ogni settimana spiega nel dettaglio come saranno le giornate di sabato e di domenica per i vari elementi dello zodiaco: ecco segno per segno le previsioni per amore, fortuna e lavoro.

ARIETE. Migliora la vita di coppia grazie a Venere in aspetto positivo, anche se nella giornata di sabato non tutto andrà liscio. Buone idee in arrivo per il lavoro.

TORO. Il fine settimana sarà sottotono, così come tutto l'inizio del mese di febbraio. Sabato sarà una giornata di stanchezza generale, alcuni potranno accettare un buon incarico.

GEMELLI. Alcuni di voi saranno preoccupati per una persona cara in famiglia, ma le cose andranno meglio, recupererete la stanchezza. Buon periodo per il lavoro.

CANCRO. Momento positivo per l'amore di coppia, Venere non è più contraria e inizia una fase di recupero. Nel fine settimana se siete single preparatevi ad accogliere l'amore. Sul lavoro mantenete la calma.

LEONE. Ci sono ancora piccoli ostacoli da superare in amore. Nella giornata di sabato potrete accettare validi incontri, periodo positivo per la sfera professionale.

VERGINE. Cercate di dare spazio al dialogo nel weekend. Da sabato la luna sarà dissonante e questo si unisce ad altri piccoli disagi che avete avuto. Cerare di fare attenzione a ciò che fate.

BILANCIA. I nati del segno per tutto il fine settimana avranno dalla loro parte Giove, Venere e Saturno, che favoriscono coloro che vogliono avere dei figli. Le coppie saranno favorite dalle stelle, in arrivo novità.

SCORPIONE. In questo periodo trovate difficile rapportarvi con gli altri, cercate di fare attenzione ai conflitti in famiglia e portate pazienza in amore. Energia in arrivo da spendere sul lavoro.

SAGITTARIO. I nati del segno necessitano di avere certezze in amore. I pianeti sono dalla vostra parte, cercate di non essere troppo pessimisti. Periodo favorevole in amore.

CAPRICORNO. Chi è in coppia vivrà una bella giornata e troverà il modo giusto per superare le difficoltà. I nati del segno hanno voglia di ripartire in amore.

ACQUARIO. Cercate di mantenere la calma nel fine settimana, alcuni potrebbero vivere dei momenti di forte tensione con i parenti più stretti. Avete bisogno di vivere delle belle emozioni, ma cercate di riposare un po'.

PESCI. Momento promettente dal punto di vista professionale. Alcuni proprio nel weekend potranno gettare le basi per un progetto importante. Cercate di riposare per recuperare le energie che vi servono.

