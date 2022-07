Oliver Stone turista a Lecce: visita Duomo e Campanile

Oliver Stone in tour a Lecce: visita il Campanile e il Duomo. Turista d'eccezione ieri sera (30 giugno) a Lecce, il due volte premio Oscar Oliver Stone ha fatto capolino in città, nel tardo pomeriggio, per visitare le bellezze barocche. A cominciare dal Duomo e il suo Seminario.

Accompagnato (come scritto dal sito PortaLecce) da Matteo Perrone di ArtWork, il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense è salito sul Campanile per ammirare dall'alto la città di Lecce.

Un momento privato che è stato ritratto però in alcune foto (scattate dal fotografo Arturo Caprioli) mentre visita il chiostro del seminario, il Duomo, la splendida cripta. Cappellino in testa e abbronzatura salentina, il regista sembra essere rimasto ammaliato dalla bellezza barocca.

Oliver Stone in visita al Duomo

Ospite nei giorni scorso dell'Allora Fest a Ostuni, Oliver Stone si è concesso qualche giorno di vacanza nel Salento. Due giorni fa aveva visitato anche alla riserva naturale di Torre Guaceto.