La cantante Noemi si è sposata con Gabriele Greco, bassista della band che accompagna i suoi concerti e soprattutto storico compagno. La coppia si è unita in matrimonio dopo dieci anni di fidanzamento.

La cerimonia si è svolta nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, nel centro di Roma con la successiva festa nel Lian Club, un barcone situato sul Lungotevere. Tanti gli ospiti e gli amici. Compreso Morgan.



Noemi, che indossava un abito color champagne firmato Atelier Aimee come si vede nel video postato su Instagram, ha condiviso il suo giorno più bello con i fans postando foto e video delle nozze. Sotto la foto in cui si mostra con l’abito da sposa, ironica come sempre, chiede: “Che faccio, vado?”.

