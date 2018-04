Malore per Nino Benvenuti, ricoverato in codice rosso: ha appena compiuto 80 anni

Appena due giorni fa Nino Benvenuti aveva festeggiato gli 80 anni, e lo aveva fatto sul ring di Roseto degli Abruzzi come ospite d'onore delle finali degli Europei giovanili. Anche in quella circostanza, spegnendo le candeline, aveva detto di «essere nato per fare il pugile» e di essere felice «perché nella vita ho fatto ciò che volevo». In occasione dell'80/o compleanno dell'ex campione del mondo dei pesi medi, uno dei personaggi più in vista dello sport italiano, è uscita anche un'autobiografia che celebra la carriera di questo pugile che, da dilettante, ha vinto anche l'oro olimpico a Roma 1960. Tuttora molto attivo e disponibile per iniziative varie, Benvenuti sarà ora costretto dai medici a fermarsi, e a prendersi un periodo di riposo.

Ore di forte angoscia per Nino Benvenuti: nel pomeriggio il pugile campione olimpico, che proprio due giorni fa ha festeggiato gli 80 anni, è giunto in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata dopo aver accusato un forte malore ed è stato sottoposto d'urgenza ai primi accertamenti. I medici, dopo il ricovero, sembrano escludere il peggio, ma si riservano sulla prognosi definitiva. hanno però detto che l'ex campione del mondo deve assolutamente riposare e rinunciare ad impegni ed attività varie per un periodo ancora imprecisato.