Nicoletta Larini

Stefano Bettarini

fidanzata diimpegnato in Honduras all'Isola dei Famosi , si è persa mentre stava guidando in autostrada. In quello che è un singolare fatto di cronaca,, invece, di fermarsi a una stazione di servizio e chiedere informazioni si è fatta prendere dal panico ed è scoppiata a piangere. La 25enne Nicoletta, che è figlia dell’ex pilota di Formula 1, Nicola, ha pubblicato una serie di video sul suo profilo Instagram, cancellandoli poco dopo.Nicoletta stava viaggiando in autostrada a Milano. A un certo punto avrebbe perso il senso d'orientamento e non avendo il navigatore è stata presa dal panico. È lei stessa a raccontarlo sul suo profilo. Era andata a Milano per partecipare a Mattino Cinque e una volta terminato si era rimessa in strada per tornare a Viareggio.I primi problemi sono cominciati a Bologna per un incidente stradale che l'ha rallentata e probabilmente confusa. E così la bella Nicoletta si è ritrovata in una stazione di servizio vicino a Novara. Presa dal panico, la fidanzata di Bettarini, ha chiamato la polizia stradale e grazie alla pazienza degli agenti è finalmente riuscita a trovare la strada di casa.