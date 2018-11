© RIPRODUZIONE RISERVATA

insieme a mammaè stata ospite di Ovviamente Naike si è presentata in versione sexy, con una camicetta trasparente che lasciava bene in vista l'intimo rosso.LEGGI ANCHE Ornella Muti, bellezza senza età: senza veli su Instagram a 63 anni Con Mara Venier, Naike si è aperta a 360 gradi parlando del suo primo bacio e della fine della sua storia d'amore con Yari Carrisi. «Il primo bacio l'ho dato al padre di mio figlio, avevamo 12 o 13 anni». Tuttavia spiega che il grande amore della sua vita è ancora una chimera. «Non l'ho ancora incontrato». Naike è di nuovo single. A confermarlo è la mamma Ornella Muti: «Gli amori finiscono. La loro famiglia è molto social. È stato un amore andato male».Ma l'intervista non sembra essere piaciuta granché ai telespettatori, secondo i commenti sui social del programma. In molti accusano le due di essere "noiose", di non sapere cosa dire se non "ridacchiare" e secondo qualcuno, addirittura, "si vede che Ornella non vorrebbe essere qui".