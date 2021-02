Monica Setta: «Il televisore non funziona e Euronics mi ha detto di rivolgermi a altri». La risposta dell'azienda

Essere una signora della tv ma non riuscire a guardarla dal televisore. È la disavventura capitata a Monica Setta, la conduttrice su Rai 1 di Unomattina in famiglia, che ha denunciato su twitter l'imprevisto.

Tutto è cominciato con un banale acquisto di un televisore presso la catena Euronics Italia: «Me lo montano (pagando a parte) loro tecnici e non si vede nulla», scrive la Setta su Twitter. «Torno in negozio e mi spiegano che devo rivolgermi (pagando) ad altri tecnici "privati" di cui hanno il numero che possono gentilmente fornirmi...». Insomma, la conduttrice si è sentita dire di dover fare affidamento su tecnici esterni alla catena rivenditrice di elettrodomestici da cui aveva appena acquistato un televisore per risolvere il problema.

Compro un televisore da @EuronicsItalia me lo montano (pagando a parte) loro tecnici e non si vede nulla. Torno in negozio e mi spiegano che devo rivolgermi (pagando) ad altri tecnici "privati" di cui hanno il numero che possono gentilmente fornirmi....🤦🤦🤦#vivalitalia — Monica Setta 2 (@MonicaSetta) February 23, 2021

Monica Setta attraverso il suo profilo Twitter si è rivolta direttamente a Euronics Italia, che nel giro di poche ore ha contattato la conduttrice: «Devo dire che gentilmente@euronics mi ha contattata per farmi assistere da tecnici in proprio. Dopo aver già speso soldi per consulenze private, adesso spero di risolvere. A prescindere dai costi dell'antenna (se di questo si dovesse trattare)», ha spiegato la Setta.

Devo dire che gentilmente@euronics mi ha contattata per farmi assistere da tecnici in proprio. Dopo aver già speso soldi per consulenze private, adesso spero di risolvere. A prescindere dai costi dell'antenna (se di questo si dovesse trattare) #viaggiorno @3filetti — Monica Setta 2 (@MonicaSetta) February 23, 2021

La risposta dell'azienda

Sulla vicenda è intervenuta, contatta da Leggo, la stessa Euronics Italia che ha ricostruito quanto accaduto: «Siamo molto dispiaciuti per l’accaduto, ma da quanto da noi verificato, il problema del televisore della Sig.a Setta non è ascrivibile a un malfunzionamento dell’apparecchio, ma di ricezione del segnale. Da qui il consiglio dell’addetto del punto vendita di rivolgersi a un antennista di cui ha fornito anche il nominativo. Euronics ci tiene a ribadire che l’attenzione al cliente anche dopo l’acquisto e il totale rispetto delle normative in tema di post vendita sono pratiche imprescindibile per la nostra insegna, sempre e comunque nell’ambito dei prodotti e dei servizi che vengono commercializzati ed erogati dalla nostra rete di negozi. Ovviamente siamo a disposizione di Monica Setta per ulteriori chiarimenti e informazioni».





Ultimo aggiornamento: 22:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA