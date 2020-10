Michelle Hunziker , la scoperta "disgustosa" durante il pranzo in famiglia: «Ma cos'è?». La conduttrice svizzera ha condiviso una serie di stories su Instagram in cui ha raccontato un episodio incredibile avvenuto durante un pranzo a casa di mamma Ineke.

Con la sua proverbiale ironia, Michelle Hunziker ha mostrato ai follower una scoperta che l'ha lasciata senza parole: «Ora capirete perché sono così fuori di testa... Oggi sono venuta a casa della mia mammetta che mi ha preparato un bel pranzetto. Ha anche apparecchiato con cura, ma poi proprio sulla tavola ho visto qualcosa di incredibile».

E continua: «Mamma ma come ti è venuto in mente di comprare i contenitori del sale e del pepe con forma fallica. Ma com'è possibile?». Risate in casa.

