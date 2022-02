Michelle Hunziker, dopo l'addio a Tomaso Trussardi spunta il nuovo (presunto) fidanzato: lui ha 14 anni in meno di lei. Ecco chi è

Un mese fa (18 gennaio) l'annuncio della separazione. Il comunicato mandato da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ha messo la parola fine alla romantica storia d'amore durata 10 anni. Un brutto colpo per i fan della coppia. Ma da quel giorno le luci del gossip non si sono ancora mai spente sui protagonisti. E se da una parte i rumors vedevano un Tomaso già tra le braccia di un'altra bionda (voci smentite dallo stesso) che altro non era che l'assistente di Elisabetta Franchi ora è il turno di Michelle. Il gossip è imparziale e non guarda in faccia nessuno, e se la Hunziker sperava di aver sviato i curiosi riaccendendo gli entusiasmi per il riavvicinamento all'ex Eros Ramazzotti, è bene che si accorga che neanche il bacio in diretta al programma Michelle Impossible è servito. Ora Michelle potrebbe avere un nuovo "fidanzato".

A lanciare l'indiscrezione è stato Dagospia: sul sito si legge che la conduttrice si stia frequentando con Carlo Piazza, modello classe 1991. Di lui non si sa molto, ma dal suo profilo Instagram sappiamo che lavora per diversi brand a livello internazionale e ha un profilo che conta solamente quasi 6000 follower. Piazza abita tra Milano, Londra e l'Oriente e ad oggi non è noto come abbia incontrato Michelle ma quello di cui siamo certi è che i due si seguono sui social. «Potrebbe essere lui la causa della fine del rapporto della showgirl svizzera con Tomaso Trussardi?», calcano la mano su Dagospia.