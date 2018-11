Micaela Ramazzotti dopo l'addio a Paolo Virzì, è amore con Gabriele Muccino: «Molto intimi in un locale romano»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo amore. Sembra che l’attrice, fresca dalla separazione col marito registasia “intima” con un altro regista,. Micaela, che come riportato da Leggo.it ha recentemente annunciato la separazione dal marito, conosciuto l’ex sul set di “Tutta la vita davanti”, è stata sposata con Virzì per oltre 10 anni e dalla loro relazione sono nati i figli Jacopo e Anna, mentre Muccino è papà di Angelica, figlia nata dal passato legame con Angelica Russo.Galeotta sarebbe stata la notte di Halloween: “L’attrice Micaela Ramazzotti – fa sapere “Chi” nelle “Chicche di gossip - si è lasciata con il regista Paolo Virzì e lo ha fatto a mezzo stampa. Ma dallo scorso Halloween Micaela ha trovato un nuovo amico, anche lui regista, dal quale non si separa mai: Gabriele Muccino. I due sono stati visti in un locale romano. Intimi, molto intimi…”.