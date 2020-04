Meghan Markle, svelati gli sms choc di Harry al suocero: «Se parli con i giornali te ne pentirai». Thomas Markle e sua figlia non si parlano da anni. I loro rapporti sono peggiorati poco prima che la donna si sposasse con il principe Harry. Recentemente è stato svelato il duro scambio di sms tra la coppia e il 75enne, reo di aver dato in pasta alla stampa troppi dettagli.

Il Mail On Sunday ha pubblicato alcuni estratti di una lettera e dei messaggi che risalgono a prima del royal wedding del 19 maggio 2018. Harry aveva scritto al futuro suocero con toni duri: «Tom, sono di nuovo Harry! Ho davvero bisogno di parlarti. Fidati di me, Tom. Solo noi possiamo aiutarti. Io e Meg non siamo arrabbiati, vogliamo solo parlarti. Se parlerai con i tabloid te ne pentirai».

Ai messaggi è seguito un silenzio che dura tuttora perché Thomas Markle ha continuato a dare esclusive alla stampa e a rivolgere alla figlia accuse pesanti, soprattutto dopo la nascita del nipotino Archie e la 'Megxit'. Meghan aveva scritto a suo padre anche dopo l'attacco di cuore. Parole che sono state pubblicate pochi giorni fa.

«Ho cercato di contattarti tutto il fine settimana, ma non hai risposto. Sono molto preoccupata per la tua salute. Stiamo cercando di proteggerti, ma non sono sicura di poter fare molto se continui a non rispondere». La risposta di Thomas Markle era stata lapidaria: «Non ho fatto nulla per farvi del male. Mi dispiace se il mio infarto vi ha causato problemi». Papà Markle sarà chiamato a testimoniare nel processo intentato dalla coppia contro il tabloid britannico , accusato di aver violato la loro privacy pubblicando una lettera personale.

