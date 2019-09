Meghan Markle e le nozze a Roma, una distrazione ed è subito il caos: camerieri costretti ad aiutarla

Meghan Markle e il principe Harry erano gli ospiti più attesi al matrimonio della stilista Misha Nonoo, amica della coppia che ha scelto Roma per il suo matrimonio. Tra i 300 invitati anche Ivanka Trump ed il marito Jared Kushner, l’attore Orlando Bloom, la modella Karlie Kloss, le cugine di Harry, le principesse Eugenia e Beatrice, e molte altre celebrità. Un episodio, però, rimarrà impresso nella memoria più del sì: il momento in cui la duchessa di Sussex ha scatenato il panico a causa di una sua distrazione.

Leggi anche > Meghan Markle e il principe Harry, la regina vieta a i suoi ospiti di parlare di loro: il gesto fa discutere

I festeggiamenti a Villa Aurelia sono durati tre giorni e ieri sera gli ospiti hanno partecipato a un party ispirato alla "Dolce Vita" negli studi di Cinecittà. A guastare l'atmosfera ci ha pensato proprio Meghan. La moglie del principe Harry indossava un elegante abito nero firmato Valentino e all'improvviso si è accorta di avere perso uno degli orecchini di diamanti.



La scomparsa dell'accessorio prezioso ha mandato in tilt lo staff e scatenato il panico. Camerieri e agenti della sicurezza si sono mobilitati per cercare l'orecchino, ma senza risultato. Il gioiello non è stato ritrovato, nonostante le dimensioni. Meghan si è così rassegnata ed è partita per il Sudafrica con il marito e il piccolo Archie.

Ultimo aggiornamento: 23 Settembre, 14:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA