Giubileo, Meghan in bianco e Kate esclama: «Wow!». Elisabetta incontra per la prima volta Lilibet (che compie 1 anno)

Le celebrazioni per il Giubileo dei 70 anni di regno della regina Elisabetta vanno avanti. E le occasioni per "sbirciare" fra le dinamiche familiari dei reali britannici si moltiplicano. Grande curiosità intorno alla figura di Meghan Markle, tornata a Londra insieme al marito Harry proprio per l'occasione, e all'accoglienza che le è stata riservata. Così sui social è spuntato un video in cui, secondo gli attenti osservatori reali, Kate Middleton reagisce con un «wow» alla vista dei Sussex. La duchessa di Cambridge, moglie del principe William, deve essere rimasta colpita dallo splendido abito bianco Dior di Meghan Markle, tanto da non riuscire a trattenere lo stupore.

Il ritorno di Meghan e Harry

Per Harry e Meghan accoglienza calorosa anche da parte della folla che ha assistito ieri agli arrivi delle personalità alla cattedrale di St. Paul, nel cuore di Londra, per il rito religioso di ringraziamento. I duchi di Sussex sono stati inneggiati da molti presenti e hanno avuto l'onore dei riflettori all'ingresso della cattedrale. Entrambi si sono mostrati sorridenti e hanno scambiato battute e molti sorrisi con autorità religiose e civili incaricate di ricevere gli ospiti di spicco prima dell'inizio della messa, che frattanto ha preso le mosse fra canti e inni.

It’s giving sad witch. 😁 pic.twitter.com/sNtrAMVVRA — Vee 🎙 Sussex Set Podcast (@MeghanMood) June 3, 2022

Confermata l'assenza per affaticamento della regina Elisabetta in persona, solo l'erede al trono Carlo, affiancato da Camilla, anche lei in bianco, e il fratello maggiore maggiore di Harry, William (secondo in linea di successione), con Kate a sua volta elegante in abito giallo, hanno avuto preminenza sui Sussex nel protocollo. Entrambi sono stati pure applauditi all'arrivo e hanno poi preso posto in prima fila nella basilica: con Carlo al centro della scena, di nuovo in rappresentanza ufficiale del vertice della monarchia al posto della madre.

Pioggia di auguri dalla famiglia reale alla piccola Lilibet, la figlia di Meghan e Harry, che oggi compie un anno. I duchi di Cambridge hanno fatto gli auguri alla piccola via social. Lo stesso hanno fatto la regina Elisabetta e il principe Carlo. «Buon compleanno a Lilibet, che oggi compie un anno», recitano i messaggi, quasi identici, condivisi su Twitter dai reali.

La secondogenita di Harry e Meghan è nata il 4 giugno 2021 al Santa Barbara Cottage Hospital in California e porta come primo nome lo storico nomignolo della regina Elisabetta, Lilibet appunto. Mentre il suo secondo nome è Diana, in onore della principessa, mamma di Harry, scomparsa nel tragico incidente nel 1997. Secondo il Daily Mail, i duchi di Sussex hanno organizzato per la loro bimba una piccola festa a Frogmore Cottage mentre la regina ha incontrato la sua pronipote per la prima volta questa settimana in un incontro privato a Windsor insieme all'altro figlio, Archie.