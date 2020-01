Meghan Markle, la prova che la inchioda: «Aveva pianificato la fuga, prima del matrimonio con Harry»

Meghan Markle ha finto? In molti credono che avesse programmato la sua fuga dal Regno Unito (Megxit) e la rinuncia ai titoli reali in tempi non sospetti e prima di sposarsi con il principe Harry. I detrattori della duchessa avrebbero anche la prova del suo piano ai danni della Famiglia Reale. E suo padre, Thomas Markle, ha rilasciato un'intervista in cui spiega che lei è solita "usare" gli uomini per ottenere fama e guadagno. Meghan, intanto, si sta godendo la sua nuova vita in Canada.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, c'è una prova che inchioderebbe Meghan. Nel corso di questi ultimi due anni, tanti sono stati quelli a Corte, la moglie di Harry non ha mai chiuso con il suo passato e con il Nord America. In Canada, dove viveva per girare la serie tv che le ha dato la prima popolarità - "Suits" - era destinata a tornarci. Prima di spostarsi a Londra, aveva lasciato i mobili della sua vecchia casa di Toronto in un magazzino. Ecco spiegato il trasloco a Vancouver in tempi record.

Nelle prime foto da "donna libera" ha anche sfoggiato i vecchi vestiti. «Si è fatta spedire da Toronto a Vancouver tutti i suoi effetti personali, compreso il guardaroba, che aveva lasciato due anni e mezzo fa», ha raccontato un testimone. Del resto, questo dettaglio non è sfuggito nenche ai seguaci più attenti della coppia.

«Sposare Harry è sempre stato il suo piano B. Meghan ha sempre programmato il suo ritorno in Nord America dato che, fin dall’inizio, ha cercato una dimora perfetta per la sua vita sul suolo canadese», dice la fonte.

Pochi giorni fa, il fratellastro e il padre hanno dichiarato: «È tipico di Meghan, è il trattamento che riserva a tutti gli uomini della sua vita, da suo padre ai suoi amori. Non sono persone, ma gradini verso la fama e giunta al gradino successivo se li lascia alle spalle senza rimorsi… Ecco perché adesso non le serve più la Famiglia reale. Ha ottenuto quel che voleva: soldi, fama e il titolo di Duchessa. Per lei ora è tempo di passare ad altro... Avrei tanto voluto avvertire Harry che, sposandola, rischiava di fare la stessa fine di Trevor, ma non ce l’ha mai fatto conoscere…».

