Meghan Markle, lo sfregio incredibile alla regina Elisabetta. «Sua maestà è molto ferita»

Su Leggo.it le ultime novità. Meghan Markle , lo sfregio incredibile alla regina Elisabetta. «Sua maestà è molto delusa». La duchessa di Sussex avrebbe deluso nuovamente la famiglia reale con un nuovo rifiuto direttamente alla sovrana. Ma andiamo con ordine.

Come riporta il sito Amica, la regina Elisabetta avrebbe voluto che Meghan Markle, Harry e il piccolo Archie tornassero in Inghilterra per Natale, per festeggiare come da tradizione tutti. La duchessa di Sussex però avrebbe declinato l'invito preferendo trascorrere le festività in California, con mamma Doria e i nuovi amici, il produttore musicale David Foster e sua moglie Katharine McPhee, in attesa del primo figlio.

I duchi di Sussex e baby Archie potrebbero tornare in Europa per Capodanno, saltando però le celebrazioni del Natale. La regina Elisabetta sarebbe molto delusa. Burrasca a Buckingham Palace? Staremo a vedere.

