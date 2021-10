Mauro Icardi e lo scatto hot con Wanda Nara: «Di notte vieni a chiedere perdono». Poi cancella tutto

«Quando sei in ‘mood single’ su Instagram ma di notte vieni a chiedere perdono! Dove siamo Wanda Icardi? Non mi è chiaro». Sono queste le parole di Mauro Icardi pubblicati insieme a una foto intima che lo ritrae con la moglie a letto. Tra i due la crisi sembra essere sempre più accesa e certo non mancano le frecciatine, a volte anche fuori luogo.

La storia è rimasta online solo per pochi minuti visto che il giocatore del PSG ha cancellato tutto, ma al web non è passata inosservata. Dopo i batti becchi degli ultimi giorni tra i due sembrava essere arrivata la pace. Pare che tutto sia nato dalla voglia di Icardi di avere un rapporto aperto e dalle chat con un'altra donna scoperte da Wanda che è andata su tutte le furie e ha iniziato a sfogare la sua rabbia sulla sua pagina Instagram.

Un polverone che sembrava essersi calmato, ma il nuovo scatto di Icardi suggerisce altro. Se però Mauro non smette di pubblicare scatti di coppia sui suoi social - che sembrano suggerire un desiderio di riappacificazione con la moglie - il profilo di Wanda resta muto e come il marito ha scritto "in mood single".