Marco Bocci a Domenica In, Mara Venier sbotta in diretta: «Che te ne fai? Pensa che pall***». Oggi, l'attore umbro è stato ospite del salotto di Rai1, dove ha ripercorso la sua carriera e la storia d'amore con Laura Chiatti. Ma all'improvviso, una rivelazione di Bocci fa "sbottare" la conduttrice.

Mara Venier - che lo scorso anno aveva intervistato Laura Chiatti - chiede all'attore se, come aveva promesso, avesse regalato una borsa alla moglie. Laura Chiatti è in studio e dice di non aver ricevuto alcuna borsa. A quel punto la conduttrice riprende bonariamente Bocci, che replica: «Però le ho regalato un bel telescopio...». Ma proprio la rivelazione dell'attore, fa "sbottare" la spontanea Mara Venier: «Un telescopio? Che te ne fai? Pensa che pall***». La simpatica risposta di zia Mara rimbalza su Twitter.

Durante l'intervista c'è anche un momento commovente. Marco Bocci ricorda un momento doloroso della sua vita: «Era un banalissimo herpes, che invece di prendere le labbra, a me era entrato al cervello. Mi aveva preso la parte della memoria e della parola. Brava Laura che mi ha rianimato in casa. Grazie ai medici la cui prontezza ha fatto sì che non avessi danni. Viviamo tutti la nostra vita pensando di essere invincibili. La reazione che ha scatenato in me questa vicenda è stata quella di godermi ogni momento della vita, senza troppe lucubrazioni mentali».

