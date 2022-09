Marcell Jacobs oggi sposa la sua Nicole: «Mio padre non mi ha nemmeno chiamato». Menù, location e invitati: tutto quello che sappiamo

Dopo l'oro nella carriera ora è il momento dell'oro nella vita, e va messo all'anulare della mano sinistra. Marcell Jacobs oggi sposa Nicole Daza, mamma di Anthony e Megan, due dei tre figli del campione olimpico, proprio nel giorno in cui lei compie 29 anni.

In una location esclusiva a Desenzano del Garda, il centometrista e la sua Nicole pronunceranno il sì lo voglio. È Torre di San Marco di Gardone Riviera, diventata celebre negli anni 20, quando fu acquistata da Gabriele D'Annunzio che la rese dandy con un richiamo importante allo stile veneziano, ma d'altronde Jacobs è nato e cresciuto sul Lago di Garda e precisamente a Desenzano, e qui si sente a casa (nonostante viva a Roma con tutta la famiglia). Ora arriviamo alla sposa: Nicole Daza, classe 1993, influencer e modella, nata in Ecuador, ma cresciuta a Novi Ligure. Il colpo di fulmine in una discoteca a Milano nel 2018. Da allora non si sono mai lasciati e sono nati i due figli Antony e Megan.

Menù, abito della sposa e viaggio di nozze

Del matrimonio si sa veramente pochissimo pare che non mancheranno nel menù crudi di mare e stinco di maiale. Per Nicole invece si parla di un abito mozzafiato con ben 4 metri di strascico. Ancora, i novelli sposi trascorreranno la loro luna di miele tra Bali e le Maldive, con una partenza tardiva (decolleranno il 24 settembre) a causa di impegni del (quasi) novello sposo.

Gli ospiti

Occhi puntati sugli invitati. La location può contenere fino a 1500 persone ma pare che per i matrimonio di M&N saranno 170 le persone attese per festeggiarli. Oggi ci sarà anche Jeremy, il figlio che Marcell ha avuto a soli 17 anni da Renata Erika Szabo? Il bambino ha oggi 8 anni e la ex fidanzata ha fatto sapere, a mezzo stampa, delle mancanze economiche e affettive come padre di Jacobs. Ma sembra che ora i conti siano riatrati e il campione abbia ripreso a frequentare il figlio.

Chi è sicuro che non ci sarà è Lamont Jacobs, il padre di Marcell. Di lui si sa che è un militare texano che, a pochi mesi dalla nascita dello sportivo, lasciò la madre Viviana e il bebè. Marcell Jacobs lo ha rivisto soltanto una volta quando era adolescente. Ma nonostante ciò, per il giorno più importante della sua vita, il campione olimpico ha deciso di mandare al padre il biglietto di invito. Ma la risposta non è stata positiva.

«Non è venuto, mi ha bidonato. Stavolta non l’ho nemmeno sentito — ha raccontato l’atleta in una intervista alla Gazzetta dello Sport —. Per fortuna che già da domenica scorsa sono arrivati dagli Stati Uniti mia nonna, gli zii e alcuni cugini, in tutto sedici persone. Si fermeranno fino a lunedì nell’hotel di mamma». Insomma, per ricucire il rapporto ci vuole ancora tempo.

Intanto Marcell ha altro a cui pensare e lo dice anche sui social alla futura moglie: «Tra poco coroniamo il nostro sogno»