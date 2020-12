«Maradona ladro ciccione e drogato», denunciati Sallusti e Facci

È bufera per le affermazioni infamanti di Filippo Facci e Alessandro Sallusti riguardanti Maradona. «Denunciati e attesi in tribunale anche Facci e Sallusti, - dichiara l’avvocato Angelo Pisani - gente indegna di parlare in Tv per diffamare un uomo che non può difendersi, null’altro che vigliacchi e immorali, ora destinati a pagarla cara ed a risarcire tutti i danni ai familiari di Diego Armando Maradona che hanno chiesto tutela alla magistratura e di colpire nel portafoglio con condanna a 100mila euro di risarcimento ogni «soggetto» invidioso e geloso in cerca di visibilità onde garantirsi pace al campione del mondo».

APPROFONDIMENTI LA MORTE DI MARADONA Maradona, l'omaggio di Diego Jr:il volto del Diez in maglia... EUROPA LEAGUE Napoli, 30 anni fa Maradonagiocò con la maglia del Granada ADDIO DIEGO Mugnano, tre murales per Maradona realizzati sulle pareti dello...

«Nella mia vita – continua Pisani - mi sono sempre augurato di non incontrare mai persone con la medesima cattiveria e vigliaccheria di giornalisti che non perdono occasione per accusare un uomo morto di essere ladro, ciccione, comunista e drogato». Trascritti dunque i dati dei due giornalisti nelle querele e nelle citazioni per risarcimento danni proposte dai familiari del Pibe de Oro.

Le dichiarazioni che hanno fatto andare su tutte le furie i familiari, sono state le offese gratuite e personali nei confronti del giocatore scomparso il mese scorso. «Andavo a vedere periodicamente Maradona su Youtube, - dichiara in un programma televisivo Filippo Facci - lui sarebbe uno dei pochi che fisicamente potrebbe resistere ai campioni di oggi - ha esordito - Tuttavia, come persona aveva dei difetti da mediocre imbecille, che è morto a 35 anni, diversamente da Paolo Rossi che è morto da vivo». Alessandro Sallusti a seguito della morte di del Pibe de’ oro dichiarava: «Chi era Maradona? Un imbroglione, drogato, alcolista, sessista violento con le donne, evasore fiscale e pure comunista, cioè il peggio del peggio del peggio».

Ultimo aggiornamento: 21:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA