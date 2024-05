Mango, Laura Valente ricorda il marito: «Pino era un uomo meraviglioso. Angelina? Non mi stupisco del successo che sta avendo. Merita tutto»

Le poesie di Mango tornano a vivere. Un libro, “Mango tutte le poesie”, uscito per la prima volta nel 2015, appena dopo la sua scomparsa, voluto e curato in prima personsa da Laura Valente, moglie di Pino, con i figli Filippo e Angelina. Un libro che ora riprenderà il suo percorso, da Imperia, al Festival della Cultura Mediterranea, domenica 2 giugno.

Laura Valente ricorda Mango (attraverso le sue poesie)

E a Il Secolo XIX, Laura Valente ripercorre la poesia di suo marito.

Quando è uscito fu «un momento galvanizzante ma molto difficile per me perché era passato veramente poco tempo dalla scomparsa di mio marito. È stato, più che altro, un modo per andare a prendere gli abbracci di tutti i fan di Pino sparsi in Italia».

Sono dieci anni che Pino Mango è scomparso ma presentare ancora una volta questo libro è «un buon modo per iniziare di nuovo a parlare di Pino attraverso le sue poesie, che regalano un’immagine di lui sicuramente inedita».

Poi ancora: «Pino passava le notti a scrivere: negli ultimi dieci anni della sua vita Pino, di notte, esprimeva così la sua anima, la sua vita, i suoi pensieri senza essere vincolato alla metrica delle canzoni».

La famiglia

E come padre, come marito com'era? La risposta è semplice: «Un uomo meraviglioso. Abbiamo avuto la fortuna di avere una vita normale. Cosa che per degli artisti è complicato. Una parentesi di normalità, come tutte le famiglie, che è durata da quando io mi sono trasferita a Lagonegro, nel 1992, fino a che Pino è mancato, nel 2014. Però avevamo la musica che era il nostro valore aggiunto, per cui è stato un bel vivere in quell’oasi che era casa nostra. Un’oasi di musica».

Ma per la famiglia Laura ha rinunciato a fare musica. Non è giusto ma non se ne pente. «Avrei voluto poter continuare a fare il mio lavoro, ma senza rinunciare a un giorno di quelli che ho passato con la mia famiglia. Non era possibile per tutta una serie di ragioni, per cui alla fine sono riuscita a fare musica in qualche modo, a ritagliare i miei palchi quotidiani. Non è stata colpa di nessuno, era nella mia testa. Mia mamma aveva fatto lo stesso. Io e Pino nella testa dei nostri figli abbiamo cercato di mettere dell’altro».

Ora tocca ad Angelina Mango. «Guardo Angelina - racconta ancora a Il Secolo XIX - e mi sembra di vederla davanti al camino che balla e che canta. Per me è la stessa. Non mi stupisco di tutto quello che sta avvenendo, perché secondo me lei ha veramente tanto da dare, mi stupisco della velocità con cui tutto questo è avvenuto».